W II turze przepaść. Mamy najnowszy sondaż prezydencki

Uczestnicy badania United Surveys dla Wirtualnej Polski zostali zapytani o to, jak zagłosowaliby w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Podobnie jak w poprzednim sondażu , pozycję lidera utrzymuje kandydat KO Rafał Trzaskowski, na którego swój głos chce oddać 36,7 proc. osób .

Prezydent Warszawy notuje jednocześnie niewielki spadek o 1,1 pkt proc. w stosunku do sondażu sprzed dwóch tygodni.

Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki . Wspierany przez PiS kandydat może liczyć na 25,3 proc. głosów - w poprzednim badaniu było to 25 proc.

1,6 proc . ankietowanych zadeklarowało natomiast, że oddałoby swój głos na Marka Jakubiaka, kandydata Republikanów, który do Sejmu dostał się z list PiS. Grzegorz Braun obecnie może liczyć na 1,5-proc. poparcie.

Do końca kampanii jeszcze sporo czasu, wyniki mogą ulec zdecydowanej zmianie. 8,4 proc. uczestników badania United Surweys dla WP nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos .

Wybory prezydenckie 2025. Kto zarządza? Wiosną wyborcy pójdą do urn

Jak zagłosowaliby Polacy, gdyby w drugiej turze spotkali się właśnie kandydat KO i wspierany przez PiS Nawrocki? 5,1 proc. ankietowanych deklaruje, że przy takim układzie nie pójdzie do urn w drugiej turze wyborów prezydenckich , a 6,3 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Głosy pozostałych uczestników sondażu dają zdecydowane zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu, na którego zagłosowałoby 51,3 proc. ankietowanych , co oznacza wzrost o 3,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Karol Nawrocki może liczyć na głosy 37,3 proc. badanych (spadek poparcia - o 1,2 pkt proc.).

Gdyby w II turze znaleźli się następujący kandydaci, to na którego z nich oddałby/aby Pan/i swój głos?

Czy wahania w najnowszym sondażu są powodem do niepokoju dla Rafała Trzaskowskiego, który utrzymuje pozycję lidera, ale odnotowuje spadek poparcia? - To są zbyt małe różnice, aby coś mniemać lub nie mniemać. W najbliższym czasie wszystkie sondaże będą sondażami wahającymi - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspertka ocenia, że kandydat Koalicji Obywatelskiej musi zintensyfikować kampanijne wysiłki. - Kampania Trzaskowskiego musi przyspieszyć w kierunku konkretu. Musimy, my, jako wyborcy, dostać "kość do gryzienia". Oby sztab Rafała Trzaskowskiego zdołał coś takiego znaleźć - mówi Pietrzyk-Zieniewicz. W jej opinii zwolniła też kampania Karola Nawrockiego. - O ile na początku kampania Nawrockiego dawała mu rozpoznawalność, o tyle teraz mocno zastopowała - ocenia.

W przypadku popieranego przez PiS kandydata rozmówczyni WP zwraca uwagę na ważną kwestię. - Nawrocki umacnia się po prawej stronie , co jest o tyle zaskakujące, że dobrze radzi sobie kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Coraz mniej widać tę obywatelską postawę "prezydent wszystkich Polaków", którą jako naród kochamy. Ta kampania idzie najwyraźniej w kierunku " prezydent połowy Polaków " - mówi dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz.

- Z kolei wizja kraju Nawrockiego to kraj nadal podzielony, co w dużej sprzeczności stoi z tym, że od początku kampanii zapewniał, że jako prezydent zakończy wojnę polsko-polską - podkreśliła.

Zdaniem politolożki Nawrockiemu nie służy ostatni ruch opozycji i złożenie zawiadomienia o zamachu stanu. Przypomnijmy, że 5 lutego 2025 r. prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury, oskarżając premiera Donalda Tuska oraz innych przedstawicieli rządu o dokonanie "pełzającego, ustrojowego zamachu stanu". Jarosław Kaczyński ocenił, że to "nic nowego", bo sam mówił, że w Polsce ma dochodzić do "zamachu" w czasie rządów Tuska.