Bosak był studentem Collegium Humanum. "Jestem zażenowany"

- Jestem zażenowany tym wszystkim, co w tej chwili wyszło w mediach - przyznaje.

Prokuratura i CBA prowadzą śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum od lutego. Uczelnia oferowała szybkie kursy MBA, które miały ułatwiać dostęp do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wśród absolwentów byli politycy i oficerowie służb specjalnych. Do tej pory zatrzymano ok. 30 osób, w tym byłego europosła PiS Karola Karskiego i prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.