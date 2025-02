Zima wróci, a co dalej? Prognoza na pierwszą połowę lutego

Jak przewidują synoptycy IMGW, w ciągu dnia temperatury będą dodatnie, ale w nocy mogą spaść nawet do minus 10 stopni Celsjusza, szczególnie w rejonach górskich.

Wiatr będzie umiarkowany, z kierunków południowo-wschodnich, a nad morzem może osiągnąć prędkość do 55 km/h.

Na początku przyszłego tygodnia do Polski dotrze lodowate powietrze arktyczne. W nocy w całym kraju termometry mogą wskazywać ok -6 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia termometry będą wskazywał od zera do 2 st. C w północno-wschodniej części kraju, ok. -5 stopni na Suwalszczyźnie, po nawet - 8 stopni w rejonach Zakopanego.