Spora szansa na słońce. Szczegółowa prognoza na sobotę

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

W sobotę (8 lutego), jak informuje IMGW, w kraju dużo rozpogodzeń, w Sudetach możliwy słaby śnieg. Temperatura maksymalna od -1 stopnia Celsjusza na wschodzie, około 2 stopni C w centrum, do 6 stopni C na południowym zachodzie kraju. Wiatr nadal porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Szczegółowa prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 2 do 4 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W Gdańsku temperatura maksymalna w sobotę wyniesie 3 st. C, w Koszalinie - 3 st. C, w Szczecinie - 4 s. C.

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 0 st. C na wschodzie do 3 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Olsztynie 2 st. C, w Suwałkach - 0 st. C, Białymstoku - 1 st. C.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wstydliwa przypadłość polskich chłopów. Tak z nią walczono jeszcze w XX w.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 3 do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni. W Poznaniu 4 st. C, Kaliszu - 6 st. C, Gorzowie Wlkp. - 5 st. C, Zielonej Górze - 6 st. C, Toruniu - 3 st. C, Bydgoszczy - 3 st. C.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1 do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W Warszawie 2 st. C, w Łodzi - 3 st. C, w Lublinie - 2 st. C.

"W płn. wsch. połowie Polski rano i wieczorem warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, w ciągu dnia na ogół obojętne. W płd. zach. połowie kraju początkowo niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka w dzień poprawi się do korzystnego, a wieczorem osłabnie do obojętnego" - podaje IMGW.

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego: Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 3 do 6 st. C, w rejonach podgórskich od 1 do 3 st. C, w Beskidach od -2 do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -7 do -5 st. C. Wiatr bardzo silny od 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, południowo-wschodni i południowy. We Wrocławiu - 6 st. C, Jeleniej Górze - 1 st. C, Legnicy - 6 st. C, Opolu - 5 st. C, Katowicach - 4 st. C, Częstochowie - 3 st. C.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1 do 4 st. C, w rejonach podgórskich od 0 do 3 st. C, w Beskidach od -3 do 0 st. C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od -6 do -3 st. C, na szczytach Tatr około -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy, wysoko w Tatrach może powodować miejscami zamiecie śnieżne. W Krakowie - 4st. C, Kielcach - 1 st. C, Rzeszowie - 2 st. C, Zakopanem - 1 st. C.

Czytaj także: