Trzaskowski krytykuje narrację o "zamachu stanu" w Polsce

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, wyraził swoje zdanie na temat doniesień o rzekomym "zamachu stanu" w Polsce . Podczas briefingu prasowego w Osiu, Trzaskowski określił te opowieści jako "paranoidalne wizje" tworzone przez osoby związane z pseudo-Trybunałem Konstytucyjnym. Jego zdaniem, takie narracje są wykorzystywane przez wrogów Polski, co jest szczególnie niebezpieczne w obecnych czasach.

Śledztwo w sprawie "zamachu stanu"

Reakcja Trzaskowskiego

Trzaskowski podkreślił, że takie działania są nieodpowiedzialne i mogą być wykorzystywane przez Rosjan do szerzenia dezinformacji. Zwrócił uwagę, że w trudnych czasach, gdy bezpieczeństwo Polski jest zagrożone, takie teorie mogą być niebezpieczne. Kandydat KO zaznaczył, że tego typu narracje są powtarzane przez osoby pełniące odpowiedzialne funkcje, co jest nie do przyjęcia.