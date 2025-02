Która najlepsza na pierwszą damę? Polacy wyrazili się jasno

Podczas spotkania w Bydgoszczy, Rafał Trzaskowski podkreślił, że jego żona nie lubi być w centrum uwagi, ale jest gotowa zabrać głos, gdy sytuacja tego wymaga . Zaznaczył przy tym, że Małgorzata jest osobą, która potrafi przywołać go do porządku, co jest ważne w polityce.

Podczas jednego z wywiadów Karol Nawrocki powiedział, że jego żona, która jest funkcjonariuszką Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), wzięła urlop, aby go wesprzeć w kampanii. - Marta jest gotowa do tego, by służyć Polsce. Myślę, że całe życie przygotowywała się do tej roli jako matka trójki dzieci i funkcjonariusz państwowy - mówił kandydat PiS.