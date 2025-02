Nowy ambasador USA. "Zna historię Polski jak mało kto"

Czwartkowa decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wyznaczeniu Toma Rose'a na stanowisko nowego ambasadora w Polsce była dla wielu zaskoczeniem, lecz te wieści nie zdziwiły Gary'ego Bauera. Były republikański polityk, działacz pro-life i kandydat na prezydenta od 2009 r. prowadzi wraz z Rose'm talk show "Bauer and Rose Podcast". Jak przyznał w rozmowie z PAP, jego współpracownik ma szeroką wiedzę o polskich sprawach i historii, dlatego liczył na to, że zostanie wysłany do Warszawy.

- Polska pojawiała się w naszych rozmowach w programie wielokrotnie i Tom zawsze bardzo pozytywnie mówił o Polakach . On jest kimś, kto zna historię Polski w XX w. jak mało kto. To na pewno nie jest osoba, która będzie musiała uczyć się przed objęciem misji, a Warszawa nie była dla niego placówką drugiego wyboru - poinformował Bauer.

- On jest prostu normalnym konserwatystą, z typowymi poglądami na kwestie wewnętrzne, których można by się spodziewać: bardziej ograniczona rola państwa, niższe podatki, ale wierzy w silną obronę narodową i jest bardzo elokwentnym obrońcą Zachodu oraz tego, co niektórzy nazywają cywilizacją judeo-chrześcijańską - powiedział Bauer. - Myślę więc, że będzie kompetentnie reprezentował prezydenta. Uważam też, że Polacy uznają go za uczciwego i sprawiedliwego ambasadora - dodał.