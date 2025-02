Warszawa ma nie lada kłopot. Brutalność Gruzinów poraża

"Liczba zatrzymanych w Warszawie za rozboje i kradzieże rozbójnicze obywateli Gruzji wzrosła trzykrotnie – z 31 w 2023 r. do 90 w 2024 r. Kryją się za tym brutalne napaści" - podkreśla gazeta.

Przykładowo pod koniec ub. r. policjanci zatrzymali 2 Gruzinów w wieku 35 i 37 lat za brutalne rozboje w centrum Warszawy. Jak podkreślali mundurowi, sprawcy działali bardzo brutalnie: podchodzili do swoich ofiar, jeden z napastników wykręcał im ręce i trzymał, a drugi bił. Okradali i uciekali.

Marcin Miksza "Borys", były naczelnik z Centralnego Biura Śledczego ocenia w rozmowie z "Wyborczą", że "jakaś część z nich (Gruzinów - przyp. red.) to przestępcy, którzy widzą Polskę jako nowy rynek w kryminalnej karierze. - Nierzadko Polska to tylko ich przystanek na drodze na Zachód, zwykle do Włoch czy Hiszpanii - tłumaczy były funkcjonariusz.