Dziennikarz wstrząśnięty. Dyspozytor odmówił pomocy seniorce

Pierwszy dyspozytor odmówił wysłania karetki, twierdząc, że nie ma objawów zagrożenia życia. Wybranowski nie mógł samodzielnie przetransportować matki do szpitala, więc próbował znaleźć pomoc prywatnie. "Obdzwaniam lekarzy - czy ktoś przyjedzie prywatnie, albo na NFZ. I słyszę zdziwienie - ale jak to odmówili wysłania karetki, jeśli pacjent rano był chodzący, a nie jest już, to mają obowiązek wysłać. Zwłaszcza do pacjentki w takim wieku" - relacjonował.