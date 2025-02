Plan Trumpa zablokowany. Chodzi o 2,7 tys. osób

Decyzja sędziego Nicholsa, obowiązująca do 14 lutego, blokuje wysłanie 2,2 tys. pracowników na płatny urlop oraz przywraca do pracy 500 osób już wysłanych na urlop bezpłatny. Sędzia zakazał również odsyłania do kraju pracowników USAID pracujących za granicą.