Wyż syberyjski nad Polską. Przyniesie duże mrozy i wysokie ciśnienie

W sobotę możemy spodziewać się słońca. W większości kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północy duże. Temperatura wyniesie od 0 st. C. na wschodzie, przez 2 st. C. w centrum, do 6 st. C. na południowym zachodzie. Wiatr pozostanie umiarkowany i porywisty.