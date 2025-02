Koniec spokojnej aury. Pogoda zrobi niemiłą niespodziankę

W czwartek rano obowiązywał żółty alert IMGW pierwszego stopnia z powodu marznących opadów, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie dotyczyło regionów od Śląska i Małopolski po Mazowsze i część Mazur. Dodatkowo lokalnie wystąpiły mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatury będą dodatnie, jednak utrzymają się na poziomie niewiele powyżej zera - od 1 do 5 stopni Celsjusza. Wyjątkiem będą tereny podgórskie Karpat, gdzie będzie od -3 do 0 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć w Sudetach porywy mogą osiągać prędkość do 70 km/h, co może prowadzić do zawiei i zamieci śnieżnych.