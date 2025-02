Wiosna szybciej, niż się spodziewamy. Prognoza długoterminowa

Z prognoz IMGW wynika, że średnia temperatura w lutym będzie wyższa od normy wieloletniej. Oznacza to, że miesiąc ten będzie cieplejszy niż co najmniej 20 tych samych miesięcy obserwowanych w latach 1991-2020. W większej części kraju średnia temperatura w lutym może być wyższa o 1-1,5 stopnia Celsjusza, a na północnym wschodzie i południu o 1,5-2 stopni wyższa.

IMGW opublikował także prognozy dotyczące opadów. Miesiące, w których suma opadów będzie poniżej lub powyżej normy, zapowiadają się jako bardziej suche lub bardziej mokre w porównaniu do co najmniej 20 lat 1991-2020. W przypadku "normy" oznacza to, że opady będą zbliżone do wartości średnich z tych lat.