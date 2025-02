Gdzie ta zima? Zmiana w pogodzie przyjdzie w czwartek

Jak mówi dla Wirtualnej Polski rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, do środy będziemy znajdować się w układzie wysokiego ciśnienia. Oznacza to suche powietrze i brak opadów. W czwartek zaś napłynie do kraju nieco chłodniejsze i wilgotne powietrze, które przyniesie ze sobą deszcz ze śniegiem oraz lokalnie śnieg, a rankiem gołoledź.