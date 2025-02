Luty zaskoczy pogodą. Szykuje się przeplatanka powyżej średniej

Według wstępnych wyliczeń średnia obszarowa temperatura powietrza w styczniu wyniosła w Polsce 2,2 stopnia Celsjusza , co oznacza, że była aż o 3,4 st. C wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca.

- Nie jest to anomalia - wszystko zależy od cyrkulacji powietrza. Jeśli układy ciśnienia wokół Europy są takie, że napływać zaczyna powietrze arktyczne, mroźne - to zawsze temperatury będą dużo niższe, zwłaszcza te minimalne - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr. hab. Tomasz Rozbicki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szykuje się ciepły i mokry miesiąc z pogodową przeplatanką. Podczas gdy w górach temperatura ma spaść do -10 st. C, na Dolnym Śląsku osiągnie 6 st. C.

Według wstępnej prognozy na drugi tydzień lutego (10-16 lutego), temperatura maksymalna będzie oscylować w granicach 2-3 st. C na przeważającym obszarze kraju. Średnia temperatura minimalna wyniesie -10 st. C na terenach podgórskich Tatr. Na terenie południowo-wschodniej Polski przewiduje się, że temperatura minimalna będzie się wahać między -5 st. C. a -6 st. C.