Przerwał wystąpienie Nawrockiemu. "Ja to mówię jako żołnierz"

- O tym mówi historia i filozofia wojny i mówi też o tym współczesność. Sojusznicy są gotowi bronić tylko tych, którzy sami potrafią się bronić. Za nas, nic nigdy, sojusznicy nie zrobią dopóki my nie pokażemy determinacji, siły i gotowości do tego, aby Przesmyk Suwalski i cała Rzeczpospolita była chroniona najlepiej jak możemy. To jest nasza konieczność - mówił Karol Nawrocki.

- Panie Karolu, ja tu mam pytanie odnośnie granicy. Ja to mówię jako żołnierz. Cały czas granica jest w natarciu, cały czas moje siostry i bracia tam stoją - mówił mężczyzna i pytał, "gdzie jest to bezpieczeństwo, o którym pan mówi". W kolejnym pytaniu zarzucił, że polskie władze rozdały broń Ukraińcom.

- My pomagamy, my wspieramy, natomiast to co robi prezydent Ukrainy wobec Polski, jest nieprzyzwoite. Bo my nie możemy podjąć ekshumacji, o których pan mówi - podkreślił Karol Nawrocki.