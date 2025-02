Nawrocki: pieniądze na drogi zamiast na ośrodki dla migrantów

- Dzisiaj słuchałem pana premiera, który mówił o to, jak będzie walczył z imigrantami i gangsterami. (...) To po co pan ich wpuszczał i podpisywał pakt migracyjny, żeby teraz z nimi walczyć? (...) Pakt migracyjny trzeba wypowiedzieć. Środki finansowe z 49 domów integracji nielegalnych migrantów trzeba przeznaczyć na drogę ekspresową Suwałki-Białystok, bo mamy takie potrzeby, albo na modernizację dworca - mówił Nawrocki.

- Jesteśmy gotowi do tego, aby współpracować z różnymi mniejszościami narodowymi. (...) Ale wszyscy ci, którzy chcą z nami żyć szanują nasze zasady (...). Ale mamy prawo do polskiej agendy i polskich spraw. (...) Jeśli ktoś chce nielegalnie przekroczyć naszą granicę, atakuje granicę, która jest świętością to mówię nie, nie wejdziesz do tej Rzeczpospolitej, bo my cię nie zaprosiliśmy - grzmiał Nawrocki.