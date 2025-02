Tusk zapowiada deportacje. "Zwróciłem się do ministrów"

Pakt migracyjny, jak zaznaczył Donald Tusk, podczas konferencji z szefową KE, nie był przedmiotem spotkania z unijnymi komisarzami. - Dziękuję za zrozumienie. Ja wiem, rządy i instytucje europejskie przyjęły decyzję o pakcie migracyjnym, ale w dzisiejszej sytuacji, w której Polska gości ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, jest w szczególnej sytuacji. Powiedziałem to niedawno i powtórzyłem w sposób jednoznaczny - Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w takiej formie, która zwiększy kwoty migrantów w Polsce - podkreślił premier.

Ursula von der Leyen potwierdziła słowa Donalda Tuska dotyczące migrantów. - To my musimy decydować, kto wjeżdża do Europy. Nie Putin czy Łukaszenko - przekazała.