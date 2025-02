Bruksela odpowiada Tuskowi po odmowie ws. paktu

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak odniósł się we wtorek do zarzutów opozycji, że rząd na nieformalnym posiedzeniu Rady UE w Warszawie w zeszłym tygodniu zgodził się na przyspieszenie wdrażania paktu migracyjnego. Szef MSWiA powiedział, że "nie było mowy o jakimś przyspieszaniu bądź nieprzyspieszaniu". - Nie było takiego tematu jako głównego wątku dyskusji - podkreślał. Jak dodał Siemoniak, Komisja Europejska w wydanym w grudniu 2024 r. na temat granicy z Rosją i Białorusią komunikacie zauważyła, że Polska jest w szczególnej sytuacji.

Z kolei premier Donald Tusk we wtorek stanowczo zareagował na pytanie o tę kwestię. - Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów - powiedział w trakcie konferencji.

Rzecznik KE został we wtorek zapytany o to, kiedy KE oceni, czy Polska jest jednym z krajów znajdujących się pod presją migracyjną. Zgodnie z paktem migracyjnym pozwoliłoby to na wyłączenie Polski z mechanizmu obowiązkowej solidarności, który przewiduje relokację migrantów lub wkład finansowy.