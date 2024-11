Afera z Collegium Humanum. Hołownia: rozważam kroki prawne

Hołownia jednak temu zaprzecza, twierdząc, że nie był nigdy studentem, nie uczęszczał na zajęcia, ani nie otrzymał żadnego dyplomu z Collegium Humanum. Jedyne co, to złożył podanie - o czym informował już dużo wcześniej - ale finalnie nie zdecydował się na studia.

- To, że ta kwestia wypływa właśnie teraz, na progu kampanii wyborczej, każe zadać sobie pytania o koincydencję. Ja skądinąd w ciągu ostatniego roku dwukrotnie otrzymywałem informację, że temat jest w zainteresowaniu służb. To były za pierwszym razem informacje, że ktoś, mówiąc zupełnie wprost, kolportuje te informacje, że Collegium Humanum, że Hołownia, powołując się na służby. A za drugim razem, że miało dojść do interakcji z podejrzanym panem Cz. i próby zdobycia jakichś zeznań, które miały mnie obciążać w tym kontekście - mówił Hołownia.

- O wszystkim poinformowałem kolegów z rządu, którzy się tym zajmują. Oni poinformowali mnie, że sprawdzili informacje i nie ma działania służb w tym zakresie, że to jest czysta sprawa. I ja im wierzę. Natomiast wiem, że służby są tego rodzaju mechanizmem, którzy lubią w ten czy inny sposób włączyć się do gry - dodał.

- Mam wrażenie, że ktoś w brudny sposób próbuje grać bardzo prostą sytuacją. Jeśli to jest tylko przestępca szukający jakiejś historii, opowieści, to jest jedno. Natomiast jeżeli ktoś jest w to zamieszany z osób, instytucji, które mają dane ze śledztwa, to jest to kłopot - powiedział marszałek Sejmu.