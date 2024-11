Siemoniak odpowiada Hołowni. "Służby nie mają z tym do czynienia"

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, stanowczo zaprzeczył oskarżeniom o rzekome studia na Collegium Humanum. Według "Newsweeka", Hołownia miał być studentem tejże uczelni, co potwierdzają byli pracownicy. Hołownia wyraził obawy, że jeśli służby państwowe są zaangażowane w rozpowszechnianie fake newsów, może to doprowadzić do kryzysu zaufania w koalicji. - Absolutnie wierze marszałkowi Hołowni, że mówi prawdę i żadne służby nie mają z tym do czynienia - powiedział w programie "Tłit" WP szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Powiedział także, że "dziennikarze docierają do różnych informacji i trudno mu to komentować". - Jestem przekonany, że nie jest to w żadnej mierze związane z tym śledztwem, które prowadzi prokuratura ws. Collegium Humanum - mówił Siemoniak. - No naprawdę to nie jest tak, że za każdym działaniem, czy za każdym artykułem miałyby stać jakieś służby. Służby koncentrują się na sprawach bezpieczeństwa Polski, na walce z przestępczością, a nie na grach polityczny, ja tego bezwzględnie pilnuje - podkreślił szef MSWiA.

