Według "Newsweeka", plan studiowania na Collegium Humanum miał wymyśleć Michał Kobosko, jeden z liderów Polski 2050. To on też miał uzgodnić z Pawłem Cz., by studia dla niego i Hołowni były bezpłatne. Sam polityk przyznaje, że rozważał studia, ale miał wątpliwości co do ich "jakości" i finalnie ich nie rozpoczął, ani nie wniósł żadnych opłat.