KO i PiS notują spadki w sondażu. "Jest jakieś zniechęcenie"

Druga pod względem poparcia jest największa partia opozycyjna, czyli Prawo i Sprawiedliwość, na którą chce zagłosować 29,9 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek notowań o 1,8 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Wzrosła (o 1,8 pkt proc.) liczba osób niezdecydowanych. 8,9 proc. badanych nie wie, na kogo by chciało zagłosować.

- To nie są wielkie spadki. Biorąc jednak pod uwagę, że Koalicja Obywatelska organizowała tzw. prawybory i głośno było w mediach o jej kandydatach, a z drugiej strony w PiS dyskutowano, kto będzie kandydatem na prezydenta, to spadki wskazują, że jest jakieś zniechęcenie do obydwu formacji - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Maciej Drzonek.