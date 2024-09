Okradali sklep w Lądku-Zdroju. Kolejne kradzieże na terenach powodziowych

"18 września, około godziny 12:30 w Głuchołazach na teren jednej z posesji podjechał dostawczy volkswagen. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn i z uszkodzonego w wyniku powodzi garażu, wynosili opony i felgi, a następnie wkładali do dostawczego auta. Złodzieje samochodem wypełnionym łupami przejechali około 100 metrów i pozostawili go na poboczu drogi. Obserwujący to świadek zdarzenia zadzwonił do jednostki policji w Głuchołazach i poinformował o tym służbę dyżurną. Natychmiast pod wskazany adres podjechał patrol, który zabezpieczył znajdujący się tam pojazd" – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Mężczyznom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.