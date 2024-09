Policja jedno, ludzie drugie. "Niech Tusk tu przyjedzie"

- Jeżeli państwo słyszą w mediach gdzieś wypowiedzi polityków, komendantów i wszystkie gadające głowy o tym, że my jesteśmy tu zabezpieczeni, że mamy wszystkie potrzeby zabezpieczone, to powiem tak: wody jest mnóstwo, jedzenia jest mnóstwo, ale działania policji, a raczej jej braku, szabrowania sklepów, mieszkań, domów ... po prostu mnie ulewa się. [...] To jak policji tutaj nie ma - a słyszę w radiu, że jest - to wszyscy to widzimy. Ona jest, ona jest w samochodzie, w trakcie kiedy złodzieje wchodzą do sklepu, pod którym ten radiowóz stoi. Widziałem to na własne oczy, widziały to dwie urzędniczki gminy, które były ze mną. To jest niepojęte - twierdzi Sławik.