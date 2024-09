Policja ściga szabrowników. Lądek-Zdrój ma największy problem?

- Do Lądka-Zdroju przyjechał bus z darami i został wzięty za szabrowników. To się zdarza. Wszelkie zgłoszenia, które są od samorządowców, mieszkańców i te, które wyłapujemy w social mediach, weryfikujemy. Informacje na temat grabieży i szabrowników natychmiast trafiają do policjantów, którzy to sprawdzają. Bardzo często okazuje się, że są to legendy - mówił w środę podczas posiedzenia sztabu kryzysowego wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń.