Nazywają go "Robin Hoodem papieża". Polak przejmie funkcję Franciszka?

Kard. Konrad Krajewski jest papieskim jałmużnikiem. Włoski dziennik "La Repubblica" określił go kiedyś mianem "Robin Hooda papieża" po tym jak osobiście zdjął pieczęcie z licznika energetycznego w kamienicy w centrum Rzymu, której mieszkańcy byli zadłużeni. W jednym z wywiadów przyznał, że to on płaci za prąd owych mieszkańców. W czasie pandemii COVID-19 przekazał żywność grupie włoskich transseksualnych prostytutek.