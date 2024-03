"Największe zagrożenie od II wojny światowej". Scholz i Macron pogodzeni w Berlinie

- Przed nami najważniejsze miesiące. Cel minimum jest taki, żeby sytuacja Ukrainy na froncie co najmniej się nie pogorszyła do końca roku. Mamy świadomość, że szczególnie do jesieni, do wyborów w USA, Europa musi wziąć sprawy w swoje ręce i pomagać Kijowowi. Chodzi o to, żeby wszystkie środki europejskie kumulować i wydawać na pomoc Ukrainie i zakup uzbrojenia – mówi nasz rozmówca.