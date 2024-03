Szczyt Trójkąta Weimarskiego. Oświadczenie Tuska, Macrona i Scholza

- Prezydent Biden powiedział, że ciągle jest optymistą i że wierzy w to - i liczy na to - że ta pomoc zostanie odblokowana. Rozmawiałem z prezydentem Bidenem o tym, w jaki sposób mobilizujemy naszych kolegów w Europie. W piątek, a więc zaraz, odbędzie się nagły, nieplanowany szczyt Trójkąta Weimarskiego. Będę w Berlinie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem rozmawiać o tej sytuacji; czekają także na moje informacje z rozmów tutaj, w Waszyngtonie - zapowiedział Tusk we wtorek.