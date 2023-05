Naciski w Trybunale Konstytucyjnym? "Załatwi się wyrok, dostaniemy KPO"

Do wydania orzeczenia potrzeba co najmniej 11 sędziów. Przynajmniej pięciu członków Trybunału Konstytucyjnego buntuje się - uważają, że kadencja Przyłębskiej się zakończyła, więc jedyne, co można zrobić, to zwołać Zgromadzenie Ogólne, by wyznaczyło kandydatów na jej następcę.