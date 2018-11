Awans żony wiceszefa Trybunału Konstytucyjnego. "GW" sugeruje, że Zbigniew Ziobro miał w tym interes

Od kilkunastu dni pracuje w Prakuraturze Krajowej. "Gazeta Wyborcza" zastanawia się, czy Anita Muszyńska, żona wiceszefa Trybunału Konstytucyjnego, awansowała, bo Zbigniew Ziobro jej potrzebował. A raczej jej męża. Bo w TK "leży kilka istotnych wniosków ministra".

Co wiadomo o Muszyńskiej? Jak informuje dziennik, do prokuratury okręgowej awansowała za czasów, kiedy Zbigniew Ziobro był po raz pierwszy prokuratorem generalnym. Z kolei zanim dostała się do Prokuratury Krajowej, Muszyńska była na prokuratorskiej emeryturze.