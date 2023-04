Tusk zapowiada, co zrobi po wygranych wyborach. "W ciągu 48 godzin"

Tusk powiedział, że jednak stwierdzenie, iż rząd PiS to dyktatura, jest przesadą. Ale dodał, że PiS nie straci władzy, "jeśli Polki i Polacy przyzwyczają się do zła". - Oni zostali milionerami w kilka chwil. Nie ma godziny, żeby nie pojawiała się informacja o kolejnej aferze. Koncentrują się wyłącznie na korzyściach materialnych. Nie może być akceptacji na to jawne złodziejstwo - stwierdził.