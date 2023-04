Zwrot akcji. Hołownia zmienił zdanie o marszu 4 czerwca?

Hołownia rzuca rękawicę Tuskowi ws. marszu 4 czerwca. "Odpuśćmy sobie"

To inne stanowisko, niż to, które zaprezentował we wtorek rano. - Co to jest za jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje?! 4 czerwca jest 4 czerwca. Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? - stwierdził Szymon Hołownia w nagraniu.