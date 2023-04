Rozłam i tąpnięcie w partii Hołowni. Znamy kulisy wojny w Polsce 2050

Jak mówi, "koło to zajmowało się przede wszystkim realizacją interesów jego szefowej, czyli pani Moniki Piątkowskiej". - Decyzja o rozwiązaniu tego koła została podjęta po wielu rozmowach i próbach reintegracji, skłonienia jego członków, by zachowywali się zgodnie ze statutem. Te rozmowy się jednak nie powiodły, dlatego trzeba było to koło zlikwidować. Teraz liczymy na to, że członkowie nowego koła będą lojalni i będą efektywnie współpracować z władzami partii - przekonuje Gramatyka. I dodaje: - Przy całym szacunku do kompetencji ws. zboża i oceny sytuacji na rynku żywności, pani Piątkowska przedkłada swój interes nad wszystko inne. Tego typu zachowanie leżało u podstaw decyzji zarządu, by rozwiązać koło w "obwarzanku".