PSL i Polska 2050 rozmawiają o koalicji. W obawie przed "przechodzonym związkiem"

We wtorek wieczorem Szymon Hołownia zapewniał, że "jeżeli dojdzie do porozumienia Polski 2050 z PSL, to będą dążyli do tego, żeby cała umowa koalicyjna była jawna". - Ta umowa, która ma nas poprowadzić, jeżeli tak się stanie, do wspólnego startu w wyborach. Niczego pod stołem, niczego na zapleczu, wszystko będzie jawne, pokazane ludziom - mówił Hołownia na antenie Polsat News.