Spięcie na konferencji Ziobry. Minister reaguje po reportażu TVN24

- W mojej ocenie doszło do nieprawidłowości w tej sprawie - stwierdził Ziobro. Dodał, że pismo jego ówczesnego zastępcy Łukasza Piebiaka do resortu spraw wewnętrznych dotyczyło braku stanowiska do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Minister ponownie oskarżył TVN24 o atak na jego matkę i manipulowanie faktami. - To haniebny atak - ocenił.