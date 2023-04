Kolejna lekarka na celowniku Ziobry. "To były długie przesłuchania"

- Moja bohaterka mówi o tym, że jest to zemsta za to, że w 2006 roku, po śmierci Jerzego Ziobry, ona jako przyjaciółka rodziny, ale jednocześnie lekarka, nie stanęła po stronie rodziny Ziobrów, kiedy oni złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie krakowskich lekarzy - przekazała na antenie TVN24 dziennikarka Marta Gordziewicz.