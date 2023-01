Prywatny proces Ziobry. Sędzia ujawnia wstrząsające kulisy

Przykładowo, artykuł 55. kodeksu postępowania karnego został zmieniony tak, że do sprawy wszczętej z prywatnego aktu oskarżenia w każdej chwili może włączyć się prokurator i de facto ją przejąć. Miesiąc później prokurator przystąpił do sprawy po stronie Ziobrów. - To w moim odczuciu jest początek autorytaryzmu - oceniła sędzia Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście.