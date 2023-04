Zmiany w TVP. Jarosław Olechowski odwołany

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski w poniedziałek zebrała się - choć w mniej formalnym trybie - Rada Nadzorcza w TVP. We wtorek z kolei miało dojść do rozmowy Olechowskiego z Matyszkowiczem. - Panowie nie doszli do porozumienia i skończyło się tak, jak się skończyło. Jarek przegrał - mówi nasz informator.