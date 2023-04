Kulisy odwołania Olechowskiego. "Efekt wojny z prezesem TVP"

Jak stwierdził informator: - Prezes TVP zapowiedział, że chce się pojawiać na kolegiach co tydzień, w piątki. Bo chce mieć większy wpływ na to, co się dzieje. Wiele osób było w szoku. No i poszedł z jego strony sygnał, żeby łagodzić przekaz. Jarek Olechowski się naprawdę na to wkurzył, bo on od lat "coachuje" swoich dziennikarzy, żeby niczego się nie bali, żeby twardo grali i nie pieścili się w robocie z przeciwnikami. A teraz prezes Matyszkowicz chce "łagodzić" przekaz. Jarek dostał przez to piany.