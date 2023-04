TVP o TVN, "Fakty" o "Wiadomościach". Wzajemne oskarżenia w obu stacjach

Firma PSMM Monitoring & More przeanalizowała przekazy prezentowane w "Wiadomościach" i "Faktach" od 1 marca do 15 kwietnia. Okazuje się, że bardzo dużo czasu obie stacje telewizyjne poświęcają sobie nawzajem. Ale znacznie częściej to właśnie "Wiadomości" wzmiankują o TVN - wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę PSMM Monitoring&More na zlecenie "Wirtualnych Mediów".