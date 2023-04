Ostre tarcia w TVP. Kto napisał list do władz PiS?

Jarosław Olechowski to dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i pełnomocnik zarządu TVP ds. koordynacji działalności oddziałów terenowych. W swojej pracy miedzy innymi nadzoruje "Wiadomości" oraz TVP Info. Mateusz Matyszkowicz to prezes TVP, który we wrześniu ubiegłego roku zastąpił na tym stanowisku Jacka Kurskiego.