Samobójstwo syna posłanki, hejt i "Madzia" z prokuratury

Apelowała do niego: "Skoro jest pan prezydentem polin, to proszę zrzec się urzędu prezydenta w Polsce. #TUjestPOLSKA #NIEpolin". Innym razem atakowała prezydenta: "Nie trzeba było od 2017 działać p-ko Racji Stanu Polski i Polaków, to teraz się chociaż nie kompromituj, ok. Spokoju już nie ma w Polsce i nie będzie, i to przez twoje działania‼ A UE nie istnieje. Obecnie to szwabski dom publiczny". W innych wpisach Ms_Madzia atakowała też Ukraińców ("To nie nasza wojna! Niech Ukry sobie poproszą duchy UPA o pomoc").