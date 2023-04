Wybory 2023. Program PO. Donald Tusk przedstawił kolejne punkty

Program wyborczy PO 2023 z kolejnymi szczegółami

To kolejna deklaracja szefa Platformy Obywatelskiej odnosząca się do programów, które - w razie wygranych wyborów - wdroży utworzony przez opozycję rząd. Pod koniec marca 2023 roku podczas spotkania z mieszkańcami Częstochowy zaproponował pomoc dla matek, które po urlopie macierzyńskim chciałyby wrócić do pracy - tzw. babciowe. - Chcemy, żeby kobiety mogły dokonać wyboru. Proponujemy 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy - wyjaśniał wówczas były premier.