"Babciowe" to kolejna odsłona strategii Tuska. "Donald odrobił lekcję. PiS dostaje drgawek"

Jak mówi Leszczyna, "na pomoc mogą liczyć kobiety zarówno te, które zarabiają 2 tys. zł, jak i te, które zarabiają 20 tys.". Kobieta będzie otrzymywać 1500 zł co miesiąc, ale musi wrócić do pracy na okres trwania programu, czyli od 1. do 3. roku życia dziecka. - Nie będzie rozgraniczenia, jeśli chodzi o formę umowy. Liczy się każda forma zatrudnienia. Najważniejsze jest to, żeby kobieta odprowadzała comiesięczne składki. W ten sposób będziemy weryfikować, czy kwalifikuje się do programu. Jeśli kobieta dobrowolnie zrezygnuje z pracy, to świadczenie nie będzie jej przysługiwać - podkreśla wiceszefowa PO.