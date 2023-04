To nazwisko zamiesza przed wyborami? "Daje przewagę nad PiS"

- To też temat, który łączy KO z lewicą. Obie siły konkurują o podobny elektorat, więc licząc na tę grupę, muszą co jakiś czas wykonywać ukłon w tę stronę - stwierdza w rozmowie z WP prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Zauważa, że w przypadku środowiska PO to kontynuacja wcześniejszego kierunku i przypomina rolę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.