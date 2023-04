Tusk odkrył karty. Podał nazwiska, które mają dać wygraną

Głos ponownie zabrał Donald Tusk. - Obchodziliśmy bardzo ponury jubileusz - tysięczna afera PiS. Tych afer, które znamy z mediów, doliczyliśmy się ponad tysiąca - wskazał polityk. - Nawet gdyby jeszcze tysiąc razy próbowali dopaść mnie lub Rafała Trzaskowskiego, to my i tak nie zrezygnujemy. My i tak do tego boju staniemy razem - zapewnił.