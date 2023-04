Takiego pytania się nie spodziewali. Sympatyk PO zaskoczył

Trzaskowski: samorządom zabrano pieniądze

Na pytanie odpowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Chodzi o to, żeby umieć rozwiązywać problemy. Jeżeli dziś młodzi ludzie nam mówią, że problemem jest mieszkanie, jeżeli kobiety mówią, że chcą wracać na rynek pracy, to te propozycje, o których my mówimy, pokazują, że naprawdę się chcemy zająć rozwiązaniem konkretnych problemów - przekonywał.