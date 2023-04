"Wpisujemy się w rosyjską politykę". PiS stawia wszystko na szali

Zwraca uwagę, że Ukraina ponad połowę swoich przychodów eksportowych generuje z przemysłu rolnego. - Decyzja Polski jest mocnym ciosem w gospodarkę ukraińską. Wydaje się, że po to, aby uzyskać punkty wyborcze, nasi politycy postawili na szali całą politykę wobec Ukrainy. Przypominam, że to Polska była jednym z pierwszych krajów, które naciskały na Unię Europejską, żeby otworzyć się na bezcłowy import produktów. Minister rolnictwa Ukrainy stwierdził, że to dla nich cios i niemiła niespodzianka. Dla mnie to jest nieprzemyślane i motywowane wyborczo - twierdzi Nowakowski.