Kaczyński wrócił na trasę. Zaczął od rolników

- Naszym zadaniem (...) jest rozwiązać problemy i podjąć trudne działania, które zmienią sytuację i naprawią to wszystko, co zostało uczynione z jakimś błędem niezawinionym, na pewno niezamierzonym, ale przynoszącym skutki. Często to jest wynik decyzji zapadających poza naszym krajem: w Unii Europejskiej - mówił Kaczyński.